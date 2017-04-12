أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية أمس ” الثلاثاء ” ” المكتبة الرقمية ” والتي من شأنها جمع الأنشطة والمناسبات سواء على صعيد المدارس أو المكاتب وتوثيق كل ذلك تقنياً ، وتقديمها في وعاء إعلامي يمكن من خلاله إبراز الدور وتبادل المشاركات المتميزة مع إدارة التعليم على مستوى المملكة .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الباحص خلال اللقاء الثاني لمنسقي ومنسقات العلاقات العامة والإعلام بمكاتب التعليم بالمنطقة والذي أتى بعنوان ” نحو إعلام متميز ” بأن إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية لديها قناعة راسخة بأهمية الثقافة الإعلامية وبناء التفكير الناقد لاسيما ونحن نعيش اليوم طوفاناً إعلامياً جعلنا نبني ونصوغ خطة أستراتيجية تعمل على مفاصل هامة متخذين في ذلك معايير محددة تتجه نحو مضامين التربية الإعلامية مع فريق متخصص ومؤهل بإدارة العلاقات والإعلام لصيانة الأجيال وتحصينهم بالوعي الإعلامي التربوي وإدراك المخاطر وتدريبهم على كفايات النقد الثقافي وتربيتهم على الحضور المشرف لتمثيل أنفسهم وثقافتهم الدينية والوطنية في ساحات الحوار ومواقع التواصل بأنبل وأسمى تمثيل .
وأشار إلى إن العملية التطويرية في ساحة العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية وعبر الفريق القائم بأعماله وبما يملكه من إرادة وإصرار ومبادرة حاول الخروج بحمد الله من دائرة الأماني إلى حيز يفهم من خلاله الواقع ويشرع في هذا التطوير فعلياً بأصول علمية ومهنية سعياً لتجديد المفهوم الإعلامي التقليدي لمواكبة التطور الهائل , والعمل على صناعة المنتج الإعلامي الأكثر تأثيراً مع تقديم قراءة واعية متأنية لهذا الواقع الإعلامي ، خاصة التربوي منه ،لنصل للرأي العام بكل بمصداقية وفق منظومة متطورة من العمل المؤسسي المبني على النظريات الإعلامية التي تدحض الشائعات والأفكار المغلوطة وتقّوم العادات السيئة وتنشر المثل والحقائق وتوصل الرسائل الصحيحة والمضامين التربوية بشفافية ومهنية ووضوح .
وأضاف بأنه عملية التطوير قائمة في أدوات العمل المهني لدى قسم الإعلام والتي نحتاج فيها ايضاً إلى نموذج تطويري ذات بعد نوعي لنكون على درجة كبيرة من المهنية والإحترافية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة الأستراتيجية وإيصال رسالتها لجماهيرها،والتماشي مع رؤية المملكة 2030 لنستطيع تقديم برامج إعلامية تربوية تدعم القضايا التعليمية والإجتماعية عامة وتحقق تطلعات طلابنا وطالباتنا وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترضهم ليكونوا هم عدة هذا الوطن وحصنه الحصين، مضيفاً بأن المكتبة الرقمية ستكون بمثابة المرجع لكافة أعمالنا ونشاطاتنا الإعلامية التي ستبرز الممارسات المتميزة من الميدان التربوي ومن مكاتب التعليم وكذلك من الإدارة العامة .
وخلال اللقاء قدم المساعد لشؤون الإعلام الأستاذ خالد البلاهدي الدور المناط بالمنسقين الإعلاميين والمنساقات والمهام المطلوبة منهم ، كما قام بشرح آلية العمل على كافة منصات الإعلام القديم والجديد وضرورة ربطها مع بوابة تعليم الشرقية، كما استعرض المساعد لشؤون العلاقات الأستاذ عبدالله الخالدي آلية عمل منسقي الإعلام في تعزيز جانب العلاقات وأهمية رصد المكاسب التربوية والإشراف عليها ومتابعتها من قبل المنسقين والمنسقات بالمكاتب .
فيما عرضت المشرفة بإدارة الإعلام الأستاذة ثريا العيسى محتويات المكتبة المركزية وأقسامها وطريقة تفعيلها من قبل المكاتب والمدارس ، واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع المنسقين والمنسقات وبعض التحديات التي تعترض أداء مهمتهم.