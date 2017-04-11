وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الأربعاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة اليوم لأربعاء. مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.
تعليق الدراسة في مدارس الجوف .. اليوم الأربعاء
تعليق الدراسة في مدارس الجوف .. اليوم الأربعاء
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الأربعاء.
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الأربعاء.
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