يشارك المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) ممثلا عن المملكة العربية السعودية في الدورة العادية السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة والتي بدأت اجتماعاتها مطلع الأسبوع الجاري، بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية.
وتناقش الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقرير المدير العام للمنظمة عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة لعام 2016م ، والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في جمهورية القمر المتحدة إلى جانب مناقشة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.
كما تبحث الدورة سُبل صون وحماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في مناطق النزاع المسلح في الدول العربية ، إلى جانب استعراض المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالحسابات الختامية وتقارير الرقابة .
جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسًا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك فيما بينهما وبين الدول العربية الأعضاء.
وتنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه.