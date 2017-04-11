قام رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ صالح بن عثمان الزهراني اليوم الثلاثاء ١٤٣٨/٧/١٤ بزيارة لمدرسة حارثة بن النعمان الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بحرة وقد أثنى خلال الزيارة على ما شاهده من الانضباط المدرسي والتميز في الحضور لطلابها وقام بجولة على مرافق المدرسة من مصادر تعلم وفصول دراسية مطبقة لاستراتيجيات التعلم النشط للاطلاع على سير العمل داخل الفصول الدراسية رافقه قائد المدرسة الأستاذ فيصل المعبدي بمعية مساعده الأستاذ جميل الحازمي وكيل المدرسة وفي ختام الزيارة تفضل مشكورا بتدوين زيارته في سجل الزوار مثمنا الجهود التي تبذل في الرقي بجودة التعليم المقدم للرقي بمستوى الطلاب التحصيلي من قبل قائد المدرسة ووكيلها وطاقم فريق العمل بها.