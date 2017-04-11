تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح معالي وزير التعليم صباح غد الأربعاء أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة تحت عنوان (الجامعات السعودية ورؤية 2030 .. المعرفة وقود المستقبل) والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بالرعاية الكريمة لأعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي ، وأضاف معاليه أن هذه الشراكة الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة العربية السعودية ، على المستويين التعليمي والثقافي ، وهي تعكس اهتمام الدول والجامعات بتواجد الساحة السعودية ، لما تمثله الفرص التي تجدها الجامعات من خلال استقطاب الشباب السعودي للدراسة في الخارج ، سواء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو للدارسين على حسابهم الخاص.
وأشار د. العيسى إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي خصص موضوعه هذا العام عن الجامعات ، سعياً في إيجاد شراكات واتفاقيات، ومذكرات تفاهم ، وللتعرف على الفرص التي تقدمها الجامعات الدولية، والتي تصب في صالح الجامعات السعودية، لتطوير وتحسين مخرجاتها، آملاً أن يسهم هذا المعرض في إيجاد حراك علمي وثقافي، خاصة ما يتعلق ببرامج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية لما يحققه لها من فرص لمناقشة، واستعراض التجارب مع ممثلي الجامعات العالمية للتعرف على أبرز المستجدات والتطورات في البحث العلمي، وزيارة مواقع الجامعات، والتعرف على كل ما يستجد في التعليم العالي.
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
غداً انطلاق المؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي بمركز الرياض الدولي
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح معالي وزير التعليم صباح غد الأربعاء أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة تحت عنوان (الجامعات السعودية ورؤية 2030 .. المعرفة وقود المستقبل) والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح معالي وزير التعليم صباح غد الأربعاء أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة تحت عنوان (الجامعات السعودية ورؤية 2030 .. المعرفة وقود المستقبل) والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
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