تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في وحدة التوعية الفكرية ” حصانة” ندوة بعنوان ” الجماعات المتطرفة تشخيص واقعي ” للدكتور سعود المصيبيح مستشار وزارة الداخلية سابقا ، والدكتور عبود بن درع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد عضو مركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة ، وذلك صباح الأربعاء المقبل على مسرح الإدارة العامة بأبها ، فيما تم تخصيص صالة التربية الخاصة للسيدات.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، أن الندوة تأتي ضمن سلسة برامج تنفذها الإدارة فيما يتعلق بالتوعية الفكرية ، وتستهدف المحيط التعليمي من مشرفين ومعلمين وقيادات تربوية وطلاب ، مشيرا إلى أن إلى أن الخطة التشغيلية لوحدة التوعية الفكرية ” حصانة” ، تحظى بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور محمد العيسى ، مؤكدا أن البرنامج يستمد أهميته من دوره الهام في حماية النشء من الأفكار الضالة، والسلوك المنحرف ، والعمل على تعزيز التسامح واللحمة والانتماء الوطني.
بدوره أوضح مدير وحدة التوعية الفكرية ” حصانة” بتعليم عسير الأستاذ أحمد فرحان ، أن المناشط والبرامج المنفذة خلال الفترة المنصرمة من الفصل الدراسي الاول لبرنامج التوعية الفكرية ” حصانة ” ، استهدفت نحو 230 ألف طالب وطالبة، من خلال ١٣٠٠ لجنة للتوعية الفكرية بالمدارس، لافتا إلى أن هذه الندوة هي امتداد لهذه البرامج وسيعقبها عدد من اللقاءات والحوارات التي تستضيف شخصيات هامة ولها خبرات طويلة في هذا الجانب .