عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صباح أمس، اجتماعا للتعريف بمنصة شمس الإلكترونية ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ،والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ـ عبر الدائرة التلفزيونية ـ ، ومديرو الأقسام المعنية بالإدارة.
وناقش الاجتماع طرق إثراء المنصة بالموارد التعليمية المفتوحة ، إضافة إلى ترشيح منسقين ومنسقات من جميع الإدارات لحضور الورشة التدريبية الخاصة بالمنصة ،وتحديد موعد لرفع المشاركات، إضافة إلى ضرورة العمل على إذكاء روح التنافس لإثراء المنصة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
الجدير بالذكر أن “شمس” منصة إلكترونية لبرنامج الموارد التعليمية المفتوحة ،الذي يسعى لإثراء المحتوى التعليمي، لدعم التعليم والبحث عن مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين والصيانة ،وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي، والمساهمة في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمتحدثين باللغة العربية.