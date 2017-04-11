أطلقت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي العلمي ، فعاليات مسابقة فيرست ليغو السعودية على مستوى المملكة بمشاركة 48 فريقا يمثلهم حوالي ٤٠٠ طالب، حيث تقام البطولة في ثلاث إدارات تعليمية وهي: تعليم الشرقية، الرياض، جدة، بالتعاون مع شركة هورايزون وشركة اتلاب الدولية والتي تعنى بنشر ثقافة الروبوت للجيل الحالي وزرع الكثير من القيم الاساسية كالعمل الجماعي والتعاون وتبادل الخبرات والابداع العلمي.
وتنفذ البطولة هذا العام للبنين فقط، فيما ستكون مشاركة البنات حسب الخطة في الأعوام القادمة ليصل عدد الفرق عام ٢٠١٩ إلى ٤٠٠ فريق من البنين والبنات.
وأوضح مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة الدكتور عبدالحميد المسعود أن مسابقة فيرست ليغو هي مسابقة دولية تقام بشكل سنوي بتنظيم من منظمة اتحاد الفيرست ليغو الدولي حيث يتم طرح تحدي من خلال موضوع جديد ليقوم الطلاب من عمر الـ 9 سنوات إلى 16 سنة بمواجهته، وتقوم المنظمة بوضع موضوع المسابقة عن طريق البحث عن المواضيع المثارة في جهات الأبحاث العالمية، ويركز موضوع هذا العام على العلاقة بين الإنسان والحيوان.
وبيّن مدير النشاط العلمي بالوزارة المشرف على البطولة فيصل القعيطي أنه يتم تحكيم مسابقة فيرست ليغو من خلال أربعة مجالات رئيسية وهي : مجال القيم الأساسية ويهتم بتأكيد القيم التربوية التي تدل على التعاون البناء داخل الفريق الواحد ومع الفرق الأخرى المشاركة في البطولة، ومجال المشروع العلمي ويتم التركيز هذا العام على موضوع العلاقة بين الإنسان والحيوان ويجب إتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة في بناء المشاريع العلمية ومن ثم تقديمها وعرضها بشكل إبداعي، ومجال تصميم الروبوت ويتم فيه تقييم قدرة الطلاب المشاركين على تصميم الروبوت وبرمجته للقيام بمهام البطولة، وأخيرا مجال أداء المهام على الطاولة ويتم فيه برمجة الروبوت للقيام بمهام معينة تختص بموضوع المسابقة على طاولة مسابقة أعدت خصيصا لذلك، مؤكدا أن البطولة تتيح الفرصة للطلاب للمنافسة الشريفة والوصول للبطولات العالمية، كما تم تكوين لجان للتحكيم من ذوي الخبرات العلمية في هذا المجال.