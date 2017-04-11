كرم سعادة مدير التعليم بحفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي الحاصلين على درجة التميز بجائزة التعليم في جميع الفئات من مدارس ومعلمين ومرشدين وطلاب في الدورة السابعة ، وسلمهم شهادات التميز والمشاركة والمرسلة من الأمانة العامة لجائزة التميز بحضور المساعدين وعدد من رؤساء الأقسام . وثمن مدير التعليم جهود المشاركين والفائزين بالجائزة على نتائجهم المميزة متمنياً لهم مزيدا من التقدم والتميز في الدورات القادمة . كما قدم الرحيلي شكره وتقديره لرئيسة قسم الجودة الشاملة الأستاذة أسماء اللهيميد ، ومنسقي جائزة التعليم المشرف التربوي الأستاذ هليل بن عتيق العنزي والمشرفة التربوية الأستاذة بسمه غيث العصلب . وأكد منسق جائزة التعليم الأستاذ هليل بن عتيق العنزي بأن الإدارة حصدت في الدورة السابعة 20 جائزة وشهادات تميز ومشاركة على مستوى وزارة التعليم . موكداً بأن إدارة التعليم تتطلع لحصد أعلى النتائج للدورة الثامنة خلال العام الدراسي الحالي ، حيث شاركت الإدارة بجميع الفئات وبنسبة مشاركة عالية ، متمنياً للمشاركين التوفيق والتميز .