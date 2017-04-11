نظم موهوبوا حفرالباطن فعاليات الحملة تعريفية للمسابقة التوعوية الصحية (وعي) في نسختها الأولى بمدرسة الحسن البصري بحي الواحة بمحافظة حفرالباطن ، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأفراد والشركات والجمعيات للإبداع وذلك من خلال المشاركة بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق فيديو قصير ، أو تصميم أنفوجرافيك ، أو رسم تعبيري ، أو صورة لتحفيز المجتمع لإتباع نمط حياة صحي ، مما يحد من الإصابة بالأمراض ومما يزيد النشاط و الإنتاج الوظيفي .
الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي في طور الشراكة المبنية من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع شركة (المراعي) والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية.
حيث أقيمت فعاليات الحملة بمدرسة الحسن البصري الإبتدائية وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم أنشودة هادفة ألقاها الطالب محمد منيف الشمري ، بعد ذلك تقدم معلم رعاية الموهوبين الأستاذ سميحان الشمري بشرح العرض المرئي التعريفي عن الجائزة و طريقة المشاركة بها ، ومساراتها وجوائزها التي تصل الى مليون ريال سعودي .
وأوضح المدرب سميحان الشمري على الراغبين بالمشاركة و الاستزادة من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة ، الذي تستقبل عليه الأعمال المشاركة على الموقع ( www.w3iaward.com ) ، علما ً بأن اخر يوم للمشاركة هو 13 أبريل القادم .
و قد أشار رئيس قسم رعاية الموهوبين الأستاذ عزيز بن دخيل الظفيري أن الهدف من الحملة التعريف بالجائزة وتشجيع الأبناء على المشاركة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية ، و نشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع للتخفيف من المشاكل الصحية التي يعاني منها مجتمعنا .