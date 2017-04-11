وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتكليف أقسام الموهوبين في الإدارات بالتعريف بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ومتابعة الراغبين في المشاركة بها في المجالات المحددة وفق الشروط والمتطلبات الواردة على الموقع الإلكتروني www.takreem.sa.
وأوضح التعميم أن الجائزة تتضمن فرعي الموهوبين والمخترعين لثلاث فئات هي: مادون 18 سنة، ومن 18-25 سنة، وما فوق 25 سنة.
وتهدف جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين إلى تشجيع العمل المميز للإسهام في تطوير العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، وتشجيع أفراد المجتمع لاستثمار طاقاتهم، وحثهم على التنافس المثمر وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.
«التعليم» تدعو منسوبيها للمشاركة في جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتكليف أقسام الموهوبين في الإدارات بالتعريف بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ومتابعة الراغبين في المشاركة بها في المجالات المحددة وفق الشروط والمتطلبات الواردة على الموقع الإلكتروني www.takreem.sa.
وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتكليف أقسام الموهوبين في الإدارات بالتعريف بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ومتابعة الراغبين في المشاركة بها في المجالات المحددة وفق الشروط والمتطلبات الواردة على الموقع الإلكتروني www.takreem.sa.
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