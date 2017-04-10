كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجه بدراسة مقترح تقدم به عدد من التربويين لتقديم موعد أداء الاختبارات النهائية في رمضان إلى الساعة السادسة صباحاً بدلاً من العاشرة. وأوضحت المصادر أن الوزير أحال المقترح لدراسته ورفع المرئيات حوله، وأكد المقترحون أن تقديم موعد الاختبارات يتيح للطلاب فرصة العودة للمنازل عند الساعة الـ11 صباحاً بدلاً من الثانية ظهراً، ما يمكنهم من أخذ قسط من الراحة، ومن ثم الاستذكار بذهن صاف عقب تناول الإفطار.
وزير التعليم يوجه بدراسة مقترح تقديم موعد الاختبارات النهائية في رمضان
وزير التعليم يوجه بدراسة مقترح تقديم موعد الاختبارات النهائية في رمضان
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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