تنافست مدارس التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة في تقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الصحية وذلك بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الدرن الذي يوافق 24 من مارس والذي جاء شعاره هذا العام ” فلنتحد لنقضي على مرض السل ” .
وتنوعت البرامج التثقيفية والتوعوية التي نفذتها المدارس بما يتناسب مع أعمار كل مرحلة دراسية لتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر الدرن وطرق الوقاية منه .
من جهته قال مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي بأن المدارس تنافست في تقديم برامج نوعية ومميزة احتفالاً بهذه المناسبة بهدف توعية الأبناء بالمخاطر وطرق الوقاية ونشراً للوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وصولاً إلى مكافحة هذا الداء والتخلص منه بعون الله وذلك عن طريق تفعيل الإذاعة المدرسية والأنشطة الطلابية والأفكار الإبداعية وبالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لكل مدرسة .