شرعت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة في تنفيذ دورة تدريبية شاملة للمرشدين والمرشدات الصحيات على مبادئ الإسعافات الأولية , وذلك بالتعاون مع مستشفى مركز مكة الطبي .
يأتي ذلك رغبةً في تدريب وتأهيل الإرشاد الصحي بالمدارس على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في المدارس وتتطلب التعامل الجيد معها وفق أسس علمية طبية .
وقال مساعد مدير تعليم منطقة مكة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي بأن البرنامج يعد من البرامج الضرورية التي تتطلب التعامل الجيد مع الحالات الطارئة التي نشاهدها في حياتنا اليومية ، وبالتأكيد أن نفع مثل هذه البرامج التطبيقية الملموسة سيعود على الميدان التعليمي متى ما استطعنا تأهيل المرشدين وتدريبهم ونشر هذا الوعي الصحي بينهم وفي مدارسنا لاسيما وأنهم حماة صحة أبنائنا المستأمنون عليها .
وأفاد مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي بأن البرنامج استهدف 200 مرشدٍ صحيٍ ومرشدةٍ صحيةٍ تم تقسيمهم على أربع مجموعات لأربعة أيام متتالية بواقع مجموعتين للبنين, ويقدمها نخبة من الأطباء , ومثلها للبنات باستقلالية تامة وخصوصية للمجتمع النسائي عن طريق مدربات لهن .
مضيفاً بأن إدارته تسعى لنشر مفهوم وثقافة التعامل مع الحالات الطارئة والإسعافية وتدريب منسوبي المدارس على ذلك رغبةً في تدريب وتأهيل الإرشاد الصحي بالمدارس ودعمه بمثل هذه البرامج التي باتت ضروريةً في حياتنا اليومية , ومثمناً في الوقت نفسه هذه البادرة لإدارة مستشفى مركز مكة الطبي والتي تأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية مع القطاعات الحكومية والخاصة من منطلق المسؤولية المجتمعية لتلك الجهات .