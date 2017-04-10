نفذت مدرسة جيل الفيصل المتوسطة بجدة مجموعة من البرامج والفعاليات لمشروع (كيف نكون قدوة ؟) ، تزامناً مع الحملة التي أمر بها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .
وسعياً من إدارة المدرسة إلى نشر ثقافة المشروع داخل محيط المدرسة وخارجها ، فقد تفاجأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية خلال لقاء الهلال والاتحاد الأخير بمجموعة من الطلاب وهم يحملون شعارات توعوية عن المشروع يرافقهم المنسق الإعلامي بالمدرسة الأستاذ هاني الغامدي.
كما قام عدد من الطلاب أيضاً بتصوير الشعار داخل أعماق البحر الأحمر تعبيراً عن اعتزازهم بما يحمله من رسالة سامية ، ونشراً لثقافة القدوة بطريقة مبتكرة وجاذبة بين أقرانهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
يذكر أن إدارة المدرسة قامت بالعديد من البرامج والبروشورات المدعومة بعبارات تُحفز على تنمية قيمة القدوة إلى جانب قيامها بتفعيل برنامج فطن وعمل معرض خاص به ، وذلك بدعم ومتابعة واهتمام من القائد المدرسي يحيى محمد الزهراني والمشرف على البرنامج الأستاذ محمد الزهراني.