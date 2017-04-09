يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ، إفتتاح “الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية” والذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في فندق الشيراتون بالدمام، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور متخصصين في مجال النظم الجغرافية من داخل وخارج المملكة، يوم الثلاثاء 14 رجب لعام 1438هـ الموافق 11 من إبريل القادم ولمدة 3 ايام .
وأوضح مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بأن رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية للملتقى تأتي امتداداً لما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم ومساندة من سمو أمير المنطقة الشرقية في جميع أنشطتها وفعالياتها.
واضاف ، بأن تواصل انعقاد ملتقى النظم الجغرافية للسنة الحادية عشر دليل نجاحه وتألقه على كافة المستويات بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والباحثين واهل الخبرة الذين يهدفون الى توسيع دائرة المعرفة والاطلاع الدائم والمتابعة المستمرة لكل المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية .
من جانبه قال وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور عبد الله بن حسين القاضي بأن الملتقى في عامه الحادي عشر متجدد عن الاعوام السابقة من كافة الجوانب التنظيمية وورش العمل والاوراق العلمية .
وأكد الدكتور القاضي بأن هذه الملتقيات التي تعقد وخاصة “ملتقى النظم الجغرافية” باتت محفلاً تجمع كافة المتخصصين لتبادل الخبرات والافكار ، اما عن اوراق العمل ذكر القاضي بانها تنقسم الى ثلاث اقسام وهي نظري وتطبيقي وابحاث الطلاب والطالبات وهذا يعطيها قيمه علمية اضافة الى ما سيطرح، وكذلك ورش العمل العملية ، ويتميز هذا الملتقى بالتنوع في الطرح حيث ان هناك دقة في الاختيار المشاركين في المعرض .
وأضاف الدكتور القاضي بأنه تم استقبال أكثر من 70 ملخصاً بحثياً 40٪ منها من داخل المملكة و الباقي من دول مختلفة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، و عمان، ومصر، والعراق، و السودان، واثيوبيا، والمغرب، والجزائر، والأردن، و ماليزيا، واندونيسيا، و باكستان، و فرنسا، و ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا ويتضمن البرنامج 5 ورش عمل هي دور الطائرات بدون طيار في توسيع القدرات المكانية، و الجديد في تكنولوجيا برامج ايزري الشهيرة لنظم المعلومات الجغرافية و بيئة حوض الخليج العربي: تهديداتها وسبل معالجتها و التحديات في إنتاج الصور الجوية المعدلة مكانيا وتخطيط الرحلات ثلاثية الابعاد، ونظم المعلومات الجغرافية المفتوحة المصدر.