حقق الفريق السعودي للرياضيات والفيزياء المشارك في أولمبياد الرياضيات، وأولمبياد الفيزياء الخليجي والمقام في مدينة الرياض خلال المدة ٥-٨ رجب لعام ١٤٣٨ھ ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في الرياضيات، وميداليتين ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في الفيزياء .
جاء ذلك في الحفل الختامي للإعلان عن نتائج أولمبياد الرياضيات والفيزياء 2017 وتكريم الطلبة والطالبات الفائزين فيها، والذي أقامه مكتب التربية العربي لدول الخليج صباح اليوم الأربعاء 1438/7/8ھ تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وحضور معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، وسعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم ، وأعضاء الفريق العلمي المشرف على الأولمبياد، بجانب المشاركين في الأولمبياد من الطلاب والطالبات الذين تنافسوا على مدى يومين في الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية, ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الرياضيات المختلفة ( الجبر ، الهندسة ، نظرية الأعداد ، التركيبات )، وفي الفيزياء تعرض الطلبة لمسابقتين إحداهما اختبار نظري يقيس فروع الفيزياء المختلفة ، والآخر عملي يشمل تجربتين يقوم الطلبة بإجرائهما، والوصول إلى قياسات علمية ودقيقة .
وألقى معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج كلمة قال فيها :” يأتي هذا الأولمبياد في دورته السادسة للرياضيات، والثانية للفيزياء، بعد أيامٍ قليلة من تنفيذ مهرجان “المناهزات” الثاني للغة العربية في المركز التربوي للغة العربية في الشارقة العامرة، وبعد أيامٍ من احتفالية تكريم المتفوقين من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في مسقط الزاهرة، وما هذا الجُودُ في الأنشطة التي ينفذها المكتب إلا ثمرةً للرؤى والجهود، وتنفيذًا لهدفه الاستراتيجي الذي ينص على ” تنمية النشء وتعزيز قيم المواطنة “، ويتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج الموجَّهة للعناية بالشباب، في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والكشفية ” .
وأشار معالي الدكتور علي عبد الخالق القرني إلى أن الأولمبياد ليس مسابقة بين الدول، على الإطلاق، وإنما هو منافسة بين طلبة ينتمون جميعًا إلى وطن واحد، هو هذا الخليج العربي، الذي هو جزء من وطنٍ عربي كبير. وإذا كان لا بدّ للنتائج من فرض ترتيب وتحديد لمن يفوزون بالميداليات، فإن ذلك لا يعني أن الفوارق الإدراكية والعقلية بينكم ذات معنى، ولكنَّ المتغيرَ الأكبرَ في مثل هذه المسابقات يكمنُ في التدرّب عليها، والتحضير لها، وحسن تناولِها. إذ كلما زادت جُرعات التدريب، زادت احتمالات التقدم في الترتيب. لذلك نوجه الدعوة للقائمين على الإعداد والتعليم، أن يكثّفوا جرعات التدريب للطلبة من الآن، استعدادًا للأولمبيادات القادمة بإذن الله .
وفي كلمة معالي راعي الحفل التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نياف الجابري وأكد خلالها ” أن ميادينَ التنافس كثيرة ومتعددة ، وأفضلُها وأجلّها تلك التي تكون في حقول العلم وميادين المعرفة ، لما تُضْفِيه على الفكرِ والسلوك من محاسنَ وإيجابيات ، وقد أصاب مكتب التربية العربي لدول الخليج غاياتٍ مهمة في التربية، حين جعل من الرياضيات والفيزياء ميدانًا للمنافسة بين أبنائه ، فلا يخفى على العاملين في التربية والمهتمين بها ، ما تُحدثُه الرياضياتُ والعلوم في فِكر الناشئة وسلوكهم ، من تنظيمٍ للفكر ، وموضوعيةٍ في الأحكام ، وإبداعٍ في التفكير ” .
بدورها أعربت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد في تصريح خاص بهذه المناسبة عن فخرها بأبنائنا وبناتنا الذين يثبتون عاماً بعد عام أنهم في مستوىً عالٍ من المنافسة مع أقرانهم في الدول الأخرى، وهاهم اليوم ، كما عودونا في السنوات الماضية، يحققون المراكز الأولى في أولمبياد الرياضيات وأولمبياد الفيزياء على مستوى دول الخليج، مؤكدة
أن ما يحققه هؤلاء الطلاب والطالبات هو نتاج جهدهم ومثابرتهم، وأيضاً جهود معلمين ومعلمات غرسوا فيهم هذه القدرة التنافسية وحب التعلم، وأيضاً جهود أسر تقف خلفهم وتدعمهم وتذلل لهم الصعاب، مقدمة شكرها لكل من ساندهم وأوصلهم لمنصات التتويج .
ومثّل الفريق الفائز بأولمبياد الرياضيات :
1- ابراهيم موفق ابوغرارة (ذهبية)
2- أسعد حامد صالح (ذهبية)
3- عمر جمال شيخ عمر (ذهبية)
4- جود توفيق صالح (فضية)
5- مهدي محمد بوعلي (فضية)
6- زياد الوليد الجعلي (فضية)
كما مثّل الفريق الفائز بأولمبياد الفيزياء الطلبة :
1- غادة الشعلان – ذهبية
2- غسان الجاوي- ذهبية
3- معاذ فيومي- فضية
4- حمزة المالكي- برونزية
في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي
المملكة تحصد الميداليات الذهبية وتحقق المركز الأول خليجياً
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات
حقق الفريق السعودي للرياضيات والفيزياء المشارك في أولمبياد الرياضيات، وأولمبياد الفيزياء الخليجي والمقام في مدينة الرياض خلال المدة ٥-٨ رجب لعام ١٤٣٨ھ ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في الرياضيات، وميداليتين ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في الفيزياء .
حقق الفريق السعودي للرياضيات والفيزياء المشارك في أولمبياد الرياضيات، وأولمبياد الفيزياء الخليجي والمقام في مدينة الرياض خلال المدة ٥-٨ رجب لعام ١٤٣٨ھ ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في الرياضيات، وميداليتين ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في الفيزياء .
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