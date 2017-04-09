أعلنت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم أسماء المرشحين للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي المقبل من تعليم عسير .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المرشحين سيخضعون لإجراء مقابلات شخصية في الوزارة تمهيداً لإنهاء إجراءات ترشيحهم وهم : حمزة بن عبدالله غيثان القرني ، وسعيد بن حسن ناصر آل مشبب في تخصص اللغة العربية ، عبد الرحمن بن يحيى أحمد عسيري في تخصص الفيزياء ، علي بن سعد علي آل السويد في تخصص الكيمياء ، محمد بن أحمد محمد النعمي في تخصص الأحياء ، ثابت بن عبدالله محمد صلام في تخصص الاجتماعيات ، محمد بن الهلالي أحمد عسيري في تخصص التربية الإسلامية ، وفي تخصص الرياضيات عبد الله بن محمد الزعلاء ، سلطان بن سعد صالح الشهراني في تخصص اللغة الإنجليزية ، وفي القيادة المدرسية علي بن محمد سعيد الشهراني .