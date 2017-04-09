صدر قرار معالي مدير الجامعة الدكتور / بدران العمر, مؤخرا بتعيين سعادة الدكتور/ نبيل بن شرف المالكي رئيساً لقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك سعود.
ومن جهته تقدم د. المالكي بخالص الشكر والامتنان لمعالي مدير الجامعة أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا لقسم التربية الخاصة وكذلك لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والاكاديمية ا.د. عبدالعزيز بن عبدالله العثمان وسعادة عميد كلية التربية ا.د. يوسف بن عبدالرحمن الشميمري.
الجدير بالذكر أن الدكتور نبيل المالكي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بولستيت- انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو حاليا رئيسا لوحدة الدراسات العليا بالكلية كما أن سعادته عضو فاعل في العديد من الجمعيات العلمية والتربوية ( الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” ).