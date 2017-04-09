وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رسالة لطلابه وطالباته بمناسبة العودة إلى مقاعدهم الدراسية حيث قال: أبنائي وبناتي مستقبل الوطن وعماده أبارك لكم عودتكم إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة الربيع، متطلعًا منكم إلى تقديم المزيد من النجاحات والتفوق والانضباط المدرسي كما عهدته منكم، منتظرًا النتائج المتألقة، متمنيا لكم مسيرة حافلة بالإنجاز والتميز.
ومن خلالها انطلقت مدارس تعليم مكة إلى قراءة غرس مفهوم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن وعماده، فقد أقامت المتوسطة السادسة للبنات إذاعة عبر طابور الصباح لنشر ثقافة الانضباط المدرسي وقيمته في التحصيل الدراسي وأثره على المستقبل وتأكيد ذلك من خلال عمل لوحات توجيهية وإرشادية أمام الفصول الدراسية.
ومن جهتها تفاعلت مدارس البنين في بث صور حيّة من استعدادتها قبل الدوام بتنظيف ساحات المدارس وفصولها وتزيين مرافق المدرسة تهيئة لاستقبال طلابها كما تم بث صور انضباط طلابها من طابور الصباح عبر الهاشتاق الذي أطلقته وزارة التعليم #نعود_لمدارسنا بمناسبة عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم .
جدير بالذكر تبلغ عدد مدارس تعليم مكة ١٦١٥ فيما يبلغ عدد طلابها وطالباتها ٤١١٥٤٥ ومعلميها ومعلماتها ٣٤٤٤٥٥.
هذا وقد واصل مشرفو ومشرفات الإدارة والبالغ عددهم ٨٠٠ مشرف ومشرفة زياراتهم الميدانية لمتابعة الانضباط المدرسي مع أول يوم دراسي وستستمر خلال الأسبوع.