وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على طلب وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بالاستفادة من بعض مدارس التعليم العام في يومَي الجمعة والسبت بإقامة بعض البرامج الخاصة للمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات.
وشدد الدكتور العيسى على أنه يمكن الاستفادة من المباني المدرسية بهذا الخصوص، وذلك من خلال التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وفقًا للضوابط الآتية: أن تحدد وزارة الشؤون الإسلامية احتياجها من مباني المدارس من خلال التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات – أن يكون قائد المدرسة ضمن المشاركين المشرفين على البرنامج في المدارس أو من ينيبه من الوكلاء أو المعلمين – أن تكون الاستفادة من المباني في الفترة المسائية، وتقام البرامج في الفناء الخارجي للمدرسة من ملاعب و صالات.
وأكد وزير التعليم أن ذلك يأتي من مبدأ التعاون بين الوزارتين في المجالات التي تحقق دور المملكة العربية السعودية في دعم البرامج والفعاليات الدعوية التي تسهم في إبراز جهود المملكة لنشر الإسلام.
وزير التعليم يوافق على الاستفادة من المباني المدرسية يومَيْ الجمعة والسبت في توعية الجاليات
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على طلب وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بالاستفادة من بعض مدارس التعليم العام في يومَي الجمعة والسبت بإقامة بعض البرامج الخاصة للمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات.
وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على طلب وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بالاستفادة من بعض مدارس التعليم العام في يومَي الجمعة والسبت بإقامة بعض البرامج الخاصة للمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات.
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