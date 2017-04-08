أكثر من 5 مليون طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم صباح اليوم الأحد

المحتوى السابق المحتوى التالي تعليم تبوك يواصل تفعيل الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة