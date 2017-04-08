يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية لمدارسهم لمواصلة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني بعد أن تمتعوا بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت 9 أيام .
يُذكر أن التقويم الدراسي للعام الحالي 1439/1438هـ تم فيه تحديد الإجازات ومواعيد الاختبارات واستئناف الدراسة على النحو التالي :
– بداية الدراسة بعد إجازة الفصل الثاني: 12/ 07/ 1438، الموافق 09/ 04/ 2017.
– بداية اختبارات الفصل الثاني: 09/ 09/ 1438، الموافق 04/ 06/ 2017.
– بداية إجازة نهاية العام: 20/ 09/ 1438، الموافق 15/ 06/ 2017.
– بداية العام الدراسي 1438/ 1439 هـ: 19/ 12/ 1438، الموافق 10/ 09/ 2017.
أكثر من 5 مليون طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم صباح اليوم الأحد
أكثر من 5 مليون طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم صباح اليوم الأحد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية لمدارسهم لمواصلة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني بعد أن تمتعوا بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت 9 أيام .
يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية لمدارسهم لمواصلة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني بعد أن تمتعوا بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت 9 أيام .
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