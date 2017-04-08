وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد الشريف بمواصلة متابعة تحقيق الانضباط المدرسي في جميع مدارس المنطقة مع بداية الأسبوع الجاري الذي يعقب إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والرفع بنسب الحضور والغياب أولاً بأول عبر برنامج نور الإلكتروني مشيرا إلى استمرار تكثيف الزيارات الإشرافية لجميع مدارس المنطقة في هذا الأسبوع بالتعاون مع قائدي وقائدات المدارس في المنطقة لتفعيل الجهود المبذولة لتنمية قيم النظام واحترام الوقت بين أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات داعياً أولياء الأمور للتعاون في هذا الصدد مع المدارس للحد من ظاهرة الغياب التي تسبق أو تعقب الإجازات المدرسية.