أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه بناء على المطالبات التي تردنا من الميدان بتمديد فترة التسجيل في اختبارات Aptis، فقد تقرر تمديد فترة التسجيل إلى يوم الخميس 16 / 7 / 1438هـ.
وتابع العصيمي في تغريدة له عبر تويتر: نؤكد على بقاء بقية المواعيد المبرمجة في البرنامج الزمني لمرحلة الترشح كما هي دون تغيير وفق ماهو مبين في البرنامج الزمني المرفق.
وأضاف متحدث التعليم: سيتم إجراء الأختبار Aptis في مقرات مكاتب التعليم التي يتبع لها المتقدمون وتحت إشرافها ابتداء من يوم الأحد 19/ 7 /1438هـ وبعد انتهاء اختبارات تحديد مستوى اللغة وتحقيق المستوى المطلوب من اللغة، ستكون بوابة عين لخدمات المعلم فتحت نظام خبرات للتسجيل إن شاء الله.
وأشار الى أنه: سيكون التقديم على برنامج خبرات 2 من خلال بوابة عين لخدمات المعلم على الرابط http://ien.moe.gov.sa/e