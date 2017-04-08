رعى مدير عام التعليم بعسير بالنيابة الأستاذ سعد الجوني مؤخراً ، الورشة التعليمية التعريفية بعمليات الجودة المتضمنة في الدليل الإجرائي للمدرسة ، التي نفذتها إدارة الجودة الشاملة بتعليم المنطقة في مقر الهويات الفنية بمركز المستلزمات التعليمية ، وذلك بمشاركة الإدارة المدرسية ،ومشرفي إدارة الجودة بالإدارة .
وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم عسير الأستاذ أحمد معافا ،أن الورشة تستهدف “42” قائدا تربويا من مدارس المنطقة ، وتأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية لتفعيل لجنة التميز والجودة بالمدرسة ، وتهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم والمعارف الأساسية بعمليات التدقيق الداخلي ،والإجراءات التصحيحية وضبط الوثائق ،والإلمام بآلية التطبيق داخل المدرسة ، مشيرا إلى أن الدورة تستهدف في مراحلها القادمة جميع قادة المدراس في المنطقة .