اطلق مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان الدورة الأولى لجائزة برنامج “فطن ” ، والتي تستهدف مكاتب التعليم و منسوبي ومنسوبات الإدارة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمورهم .
وأوضح منسق البرنامج الأستاذ ياسر القاسمي ، أن مجالات الجائزة تشمل التصوير الفوتوغرافي ، والرسم ، وتصاميم الجرافيك “فيديو وصور” ، وفن الكاركاتير ، وأعمال تطوعية لسفراء فطن ، ، ومبادرات اصيلة في مهارات وقيم البرنامج ، وتوظيفها في المناهج الدراسية ، إلى جانب مؤشرات الأداء ، وذلك وفق ضوابط المشاركة التي أقرتها اللجنة التنفيذية .
وأكد القاسمي أن المسابقة تهدف إلى غرس قيم المواطنة الصالحة وتنمية الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب ، و تعزيز قيم وأهداف البرنامج ، لافتاً إلى أنه تم تحديد يوم الثالث من شهر شعبان المقبل آخر موعد لاستقبال المشاركات على أن يتم إرسالها على البريد (yaaq2002@outlook.sa )