شاركت سبع جهات حكومية مؤخرا ً في معرض وملتقى “رفق” لخفض العنف في مدارس التعليم العام ، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بعسير في مدرسة الشرف الابتدائية والمتوسطة للبنين ، وذلك بمشاركة إمارة المنطقة ، وجامعة الملك خالد ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والشؤون الصحية ، وهيئة حقوق الإنسان ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، وتعليم عسير ، وبدعم عدد من البرامج منها برنامج خصائص النمو ، وبرنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي .
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان في كلمة له على أهمية تكثيف الجهود للحد من العنف المدرسي والأسري، وترسيخ رسالة المدرسة الرامية إلى رعاية الطلاب والطالبات من جميع النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية ، مثمنا للمدرسة المستضيفة والجهات المشاركة جهودها في هذا الصدد .
بدوره أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، أن المعرض سيستقبل وفوداً طلابية خلال الأيام المقبلة من مدارس المنطقة ، وفق جدول زمني تم إعداده لهذا الغرض ، بهدف الاستفادة من محتويات المعرض ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الرفق وخفض العنف في المدارس .
من جهته أوضح المنسق العام للمعرض الأستاذ عائض آل طالع ، أن المعرض جمع خلاصات وتجارب الجهات المشاركة ، ومدارس البنين والبنات للتعاطي مع حالات العنف ورفع معنويات الطلاب ، فضلا عن توظيف أحدث الأساليب لتوعية المجتمع عموما والمجتمع المدرسي خصوصا ، لافتاً إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورش عمل لمرشدي الطلاب والمعلمين ، فيما اختتم الحفل بكلمة للمدرسة المستضيفة ألقاها المرشد الطلابي نبيل سرحان ، وتكريم الجهات المشاركة .