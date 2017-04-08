تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اللقاء الكشفي الوطني العاشر لقادة الفتيان ، والذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، خلال الأسبوع الماضي بمشاركة ٤٥ قائدا كشفيا من مختلف قطاعات الجمعية .
و أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم عسير محمد هزازي أن فكرة اللقاء تقوم على تقديم خدمات عامة للمنتزهات الوطنية من خلال النظافة والصيانة والزراعة ، ويتخلله إقامة ورش عمل كشفية لمناقشة عدة محاور تشمل دليل القائد لمرحلة الفتيان ، و دليل شارات الهواية ، و سجل التقدم لمرحلة الفتيان ، و حفل القبول ، إضافة إلى تنفيذ عدة زيارات للمعالم السياحية بالمنطقة ، وزيارة المركز الكشفي بأبها ، و الابتدائية النموذجية ، ومركز عسير العلمي .