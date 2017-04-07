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تنطلق صباح يوم الأحد القادم فعاليات معرض الكتاب لمشروع تحدي القراءة العربي في مقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة فرع الطالبات بحي السلامة خلال الفترة من 12 حتى 16 رجب برعاية وكيل التعليم بنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، وبمشاركة أربع عشرة دارا للنشر تقدم الكتب بأسعار رمزية ومخفضة .
ويستهدف المعرض طلاب وطالبات التعليم الحكومي والاهلي والاجنبي في جميع مراحل التعليم في الفترة الصباحية وأندية مدارس الحي ومراكز تعليم الكبار والحي المتعلم والأسر في الفترة المسائية .
وثمن مدير تعليم جدة موافقة سمو محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على إقامة المعرض الذي يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الشباب والفتيات باللغة العربية الفصحى، والمنافسة عليها ، مبينا أن ذلك يأتي من إيمان سموه بأهمية القراءة وانعكاساتها على الشباب والشابات والتزود بالعلوم والمعارف عن طريق التعود والممارسة.
وأكد الثقفي أن المشروع يلقى اهتماما من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مشيراً إلى أن تعليم جدة أكمل جميع استعداداته لنجاح هذه الفعاليات من خلال تشكيل اللجان والتنسيق مع المدارس لتنظيم زيارات للمعرض وفقا للضوابط والمواعيد المحددة في كل من الأيام المخصصة للطلاب والطالبات ، وحثهم وتشجيعهم على زيارة المعرض.