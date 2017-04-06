نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من تقديم الفك السفلي لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 3 أسابيع والذي كان يعاني من عيوب خلقية بمنطقة الوجه والفكين وقد أجريت العملية أمس الأول في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين رئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور بدر بن عبد الرحمن الجندان .
وذكر الدكتور الجندان أن الطفل يعاني من متلازمة نادرة نوعاً ما وهي متلازمة ( بير روبن ) و تم في العملية تقديم الفك السفلي لتوسيع مجرى التنفس للمريض وكان يعاني من عيوب خلقيه بمنطقة الوجه و الفكين واهمهما تراجع الفك السفلي وعدم تكون الجزء الأمامي بالفك السفلي مما نتج عنه تراجع اللسان للخلف وحدوث اختناق واضطرابات بالتنفس لذلك وجب إجراء عملية طارئة للمريض و وضع جهاز استطاله للطفل ومن ثم نقله للعناية المركزة لمتابعته والاطمئنان على حالته التي كانت مستقرة ولله الحمد .
واضاف الدكتور الجندان ان هذه العملية المعقدة تُعد الاولى من نوعها في المنطقة الشرقية وقد استغرقت مدتها 3 ساعات وان هذا الانجاز جاء بفضل الله ثم بفضل الطاقم الطبي الذي اجرى العملية والتقنيات والاجهزة الحديثة التي تتوفر في المستشفى الجامعي ثم بالدعم والمتابعة من مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش الذي لا يألوا جهدا في الحرص على متابعة كل ما يهم المرضى والمراجعين في اطار تحسين الخدمات الطبية في المستشفى الجامعي .