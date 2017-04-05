وجهت وكيل وزارة التعليم المشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي د. هيا بنت عبدالعزيز العواد كافة اللجان العاملة في مشروع ” تحدي القراءة العربي ” على تقديم كافة الخدمات لاستضافة (طلاب وطالبات) المناطق المتأهلين عن الإدارات التعليمية ومرافقيهم ، وتذليل العقبات لإجراء عمليات التحكيم للتصفيات النهائية وسط أجواء من التنافس الشريف . وستقام التصفيات النهائية للمشروع خلال الفترة من 26-28 الشهر الجاري في مدينة الرياض .
من جانبها كشفت رئيس لجنة مشروع ” تحدي القراءة” بالوزارة مشرفة العموم الأستاذة نوال الجار الله ، أن اللجنة قسمت إدارات التعليم المشاركة في التحدي إلى (3) مجموعات حيث ستجرى التصفيات النهائية لإدارات تعليم (الرياض ، الحوطة والحريق، وصبيا، والدوادمي ، والعلا، وشقراء ، والمهد ، والأفلاج ، ونجران، وعفيف، والقصيم ، والبكيرية ، والرس ، وبيشة وحائل) يوم الأحد 26 الشهر الجاري، فيما تجرى التصفيات النهائية للمجموعة الثانية والتي تضم إدارات تعليم ( عسير ، والطائف ، ومكة ، وعنيزة ، والمجمعة ، والمنطقة الشرقية ، والأحساء ، وجازان ، والمدينة ، وينبع ، ، وجده ، وتبوك ، والباحة ، والمخواه ، وحفر الباطن ) يوم الاثنين 27 من الشهر الجاري ، فيما جاءت المجموعة الثالثة لتضم إدارات التعليم بـ( الزلفي ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الليث ، القنفذه ، الخرج ، القويعية ، الغاط ، القريات ، رجال ألمع ، سراة عبيدة ، محايل عسير ، النماص ، المذنب ، وادي الدواسر ) وستجرى التصفيات النهائية لهذه المجموعة يوم الثلاثاء 28 من الشهر نفسه .
وأوضحت الجار الله أنه تم ترشيح الطلاب والطالبات بحسب عددهم في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة ، وفي حال بلغ عدد المشاركين في التصفيات أقل من (20) طالباً فيتأهل للتصفيات على مستوى الوزارة طالبان فقط ، وإذا كان عدد المشاركين في التصفيات بين (20-80) طالباً فأقل يرشح (3) طلاب على مستوى الوزارة أما إذا تجاوز العدد (80) طالباً فيتم ترشيح (5) طلاب على مستوى الوزارة .
وفي ذات السياق أنهت إدارات التعليم الشهر الماضي تصفيات المرحلة الأولى على مستوى المدارس خلال الفترة من 2-12 جمادى الآخرة ، تلاها تصفيات المرحلة الثانية على مستوى إدارات التعليم والمكاتب خلال الفترة من 6/20 – 7/2 ،
فيما ينتظر المتأهلون في شهر شعبان المقبل تتويجهم (طلاب وطالبات) ليمثلوا المملكة في مشروع التحدي على مستوى الوطن العربي و الذي سيقام في دولة الإمارات الشقيقة .
وكانت نتائج العشر الأوائل من المشاركين والمشاركات لمن أتم قراءة الـ 50 كتاباً، واجتاز معايير التحكيم المقرة من قبل فريق المشروع ، وذلك عن طريق اللجان المنعقدة ، وبإشراف ومتابعة مساعدي ومساعدات الإدارات التعليمية في المناطق التعليمية والمحافظات وتضمنت عناصر التحكيم في مشروع تحدي القراءة طرق الاستيعاب للكتاب المقروء ، والقدرة على إيجاد عناوين أخرى للكتاب ، والدروس المستفادة لربط أحداثه بالواقع ، والقدرة على تحديد غرض الكاتب من تأليف الكتاب وجمهوره المستهدف ، كما شملت عناصر التقييم قدرة الطالب والطالبة على التحدث وترابط الأفكار وتدفقها ، ومدى قدرتهما على القراءة الإبداعية والناقدة .
ووفق أحدث الاحصائات التي نشرها الموقع الرسمي لمشروع التحدي في دولة الإمارات العربية المتحدة فاق المجموع الكلي لطلاب المدارس المشاركين من المملكة 981 ألف طالب ، وبلغ عدد المتوقع مشاركتهم في التحدي أكثر من 366 ألف طالب ، في حين فاق المجموع الكلي للطالبات أربع ملايين طالبة ، يتوقع مشاركة أكثر من 253 ألف طالبة في المسابقة .
كما أظهرت آخر احصائات منسقي ومنسقات إدارات التعليم أرقاماً متفاوتة لأعداد المدارس المشاركة ، والطلاب والطالبات الذين ترشحوا للتصفيات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات ففي تعليم الطائف بلغ إجمالي المدارس المشاركة في مشروع تحدي القراءة (بنين وبنات) 644 مدرسة ، و 837 طالب وطالبة .
وفي جده بلغ إجمالي المدارس المشاركة قرابة 300 مدرسة يمثلها 178 طالباً وطالبة و في تعليم القريات تجاوزت أعداد المشاركين 380 طالب وطالبة يمثلون 90 مدرسة .
بينما شارك 200 طالب وطالبه في التحدي من 60 مدرسة للبنين والبنات في البكيرية ، وفي تعليم المجمعة يقف 108 طالباً وطالبة على أعتاب المرحلة الثالثة لتمثيل 63 مدرسة للبنين والبنات .
وفي إدارة التعليم بجازان تم ترشيح 486 طالباً وطالبة لدخول التصفيات قبل النهائية ، ممن تم ترشيحهم من أكثر من 485 مدرسة للبنين والبنات .
وفي تعليم مكة المكرمة أكثر من ثلاثة الآف طالب وطالبة يمثلون 442 مدرسة للبنين والبنات خاضوا منافسات المرحلة الثانية من تحدي القراءة على مستوى الإدارة ، فيما أخضعت لجان التحكيم 200 طالب وطالبة من تعليم ينبع لذات المرحلة من إجمالي 173 مدرسة .
وعلى صعيد اللجان التحكيمية لمشروع التحدي ، أنهى 72 محكم من تعليم حفر الباطن إجراءات التحكيم لتصفيات المرحلتين (الأولى والثانية) لـ477 طالباً يمثلون أكثر من 100 مدرسة ، فيما أنهى 57 محكماً إجراءات التحكيم لتصفيات المرحلتين (الأولى والثانية) لـ30 طالباً يمثلون أكثر من 133 مدرسة في نجران ، وفي المنطقة الشرقية التي تحظى بنسبة مرتفعة من المشاركين في التحدي أنهى 33 محكماً إجراءات التحكيم لتصفيات المرحلتين الأولى والثانية لـ588 طالباً يمثلون أكثر من 380 مدرسة ، و في تعليم النماص نفذ 54 محكماً إجراءات التحكيم لتصفيات المرحلتين الأولى والثانية لـ114 طالباً يمثلون 67 مدرسة ، فيما خاض (26) طالبة ، يمثلون (40) مدرسة في تعليم محافظة الليث التصفيات، بعد أن أخضعن للتحكيم من قبل 25 محكمة ، وأظهرت الاحصائيات مشاركة نحو 30 مدرسة تابعة لإدارة التعليم في عنيزة يمثلها 1045 طالباً استطاعوا أن يكملوا تلخيص 50 كتاباً في 155 جوازاً للتحدي ، وفي محافظة صبيا وقف480 طالباً على مشارف التحدي أمام 260 محكماً بعد أن اكتملت قراءاتهم لـ50 كتاب يمثلون 135 مدرسة من بين 600 مدرسة بالمحافظة .
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وكيل وزارة التعليم المشرف العام على مشروع ” تحدي القراءة العربي” توجه بتقديم كافة الخدمات لاستضافة الطلبة والطالبات
استعدادا لانطلاق التصفيات النهائية التي ستقام 26، 27 /7
وكيل وزارة التعليم المشرف العام على مشروع ” تحدي القراءة العربي” توجه بتقديم كافة الخدمات لاستضافة الطلبة والطالبات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
وجهت وكيل وزارة التعليم المشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي د. هيا بنت عبدالعزيز العواد كافة اللجان العاملة في مشروع ” تحدي القراءة العربي ” على تقديم كافة الخدمات لاستضافة (طلاب وطالبات) المناطق المتأهلين عن الإدارات التعليمية ومرافقيهم ، وتذليل العقبات لإجراء عمليات التحكيم للتصفيات النهائية وسط أجواء من التنافس الشريف . وستقام التصفيات النهائية للمشروع خلال الفترة من 26-28 الشهر الجاري في مدينة الرياض .
وجهت وكيل وزارة التعليم المشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي د. هيا بنت عبدالعزيز العواد كافة اللجان العاملة في مشروع ” تحدي القراءة العربي ” على تقديم كافة الخدمات لاستضافة (طلاب وطالبات) المناطق المتأهلين عن الإدارات التعليمية ومرافقيهم ، وتذليل العقبات لإجراء عمليات التحكيم للتصفيات النهائية وسط أجواء من التنافس الشريف . وستقام التصفيات النهائية للمشروع خلال الفترة من 26-28 الشهر الجاري في مدينة الرياض .
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