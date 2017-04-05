رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم نهائي بطولة دوري المدارس الاولى بين فريقي بقعاء من تعليم حائل والموسم من تعليم جازان الذي أقيم بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.
وتوج سموه فريق تعليم حائل بكأس البطولة والميداليات الذهبية إثر فوزه بهدف دون مقابل ، كما كرم سموه الفرق أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع والجهات الراعية والداعمة للبطولة.
وأكد سموه في تصريح صحفي أن النسخة الأولى من البطولة الرياضية المدرسية ستكون منطلقًا لمنافسات رياضية مدرسية قادمة بعد أن شهدت البطولة الحالية نجاحًا ومستويات فنية عالية، وهنأ سموه فريق تعليم حائل الفائز بالبطولة ، مؤكدًا أن الجميع استمتع بمتابعة مباراة كروية شهدت ندية وتنافسًا شريفًا بين الفريقين.
من جانبه أوضح وزير التعليم أن البطولة التي استضاف تعليم جدة نسختها الأولى هذا العام أثبتت نجاحها ، مؤكدًا أنها ستستمر في الأعوام القادمة ، مشيدًا بنجاح التنظيم وبمستويات ومواهب الطلاب الكروية التي ستكون رافدًا مهمًا لرياضة وطننا الغالي ، مقدما شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو محافظ جدة على دعمهم ورعايتهم للبطولة.
واشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها إجراء سباقين في الجري بين الطلاب لمسافتي 50 و 150 مترا إضافة لعرض مرئي وتكريم للرعاة الرسميين للبطولة وكذلك مراسم تتويج الفريق الفائز.