يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء غدٍ الثلاثاء نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة دوري المدارس الأولى لكرة القدم للمرحلة الثانوية.
وستُقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور راشد الغياض ومدير تعليم جدة وعددٍ من مديري التعليم ورؤساء الأندية الرياضية بالمملكة.
هذا وسيتخلل الحفل الختامي للبطولة العديد من الفقرات ومنها إجراء سباقين في الجري بين الطلاب لمسافتي ٥٠ و ١٥٠ مترًا إضافة لعرض مرئي وتكريم للرعاة ومراسم تتويج الفائز بالبطولة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور راشد الغياض أن الدورة التي شهدت مشاركة ١٦ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وانطلقت برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ازدادت تألقًا بتشريف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة للحفل الختامي لها للبطولة.
وأوضح الغياض أن هذه البطولة هي الباكورة لبطولات قادمة والتي ستبدأ من المدرسة لإعادة بث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب واكتشاف المواهب الكروية التي ستدعم الرياضة السعودية بإذن الله، مؤكدًا أنها تحظى بمتابعة واهتمام مباشر من قِبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.
وقدم الغياض شكره لإدارة التعليم في محافظة جدة بقيادة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي واللجان العاملة بالبطولة، مثمنًا كذلك جهود شركاء النجاح والرعاة وكل من عمل على تهيئة سبل النجاح لهذه البطولة.
فيما ثمن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي الرعاية الكريمة من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحضور وتشريف سمو محافظ جدة للحفل الختامي للبطولة، واهتمام ودعم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, مجددًا ترحيبه برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة ومؤكدًا أهمية إقامة مثل هذه البطولات لصقل المواهب الكروية الشابة التي ستكون رافدًا حقيقيًا للرياضة في وطننا.
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الأمير مشعل بن ماجد يرعى اختتام بطولة دوري المدارس الأولى لكرة القدم
صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة - عطية الكحيلي
يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء غدٍ الثلاثاء نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة دوري المدارس الأولى لكرة القدم للمرحلة الثانوية.
يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء غدٍ الثلاثاء نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة دوري المدارس الأولى لكرة القدم للمرحلة الثانوية.
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