انتقد نائب وزير التعليم السابق، حمد آل الشيخ؛ خطوة وزارة التعليم بالاستغناء عن الكتاب المدرسي، بحلول عام 2020م، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة تعليمياً كسنغافورة ترفض التخلي عن الكتاب والقلم والورقة.
وقال في تغريدات له على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن التقنية تعد وسيلة وليست هدفاً، متمنياً ألا ننتظر حتى عام 2020 لنكتشف أننا أخطأنا في ترتيب الأولويات.
وأشار إلى أن التعليم يبدأ بالقلم والكتاب والورقة وإلغاؤها خطأ كبير يهدّد مستقبل وطن وأمة، مضيفاً أن مشروع الآيباد التعليمي ليس جديداً وكان سيكلف 60 – 90 دولاراً متسائلاً كيف يتحوّل من داعم للكتاب إلى بديل عنه.
وأضاف، أن التجارب المتميزة في التعليم كسنغافورة، ودراسات وتجارب العلم بجامعة كامبردج، ترفض التخلي عن الكتاب والورقة والقلم.
وكان حمد آل الشيخ؛ يشغل نائب وزير التعليم منذ عام 2011م، حتى عام 2015م، وكانت وزارة التربية والتعليم وقتها تدعم وفق رؤيتها آنذاك أن التقنية هي مساعدة للكتاب الورقي، وليست بديلاً عنه.