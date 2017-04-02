عقد معالي وزير التعليم المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الوزارة للحديث عن المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي الذي سيقام الأربعاء بعد المقبل خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ١٢ إلى ١٥ أبريل ٢٠١٧م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مركز معارض الرياض الدولي بعنوان (دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030).
مشيراً إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي سيتناول الكثير من القضايا المرتبطة بالرؤية ودور الجامعات في تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته وتحقيق المواءمة مع سوق العمل والمنافسة على المستوى الدولي.
ونوه الوزير العيسى بأن مشاركة 380 جامعة ومؤسسة تعليم عالي يمثلون 30 دولة من مختلف القارات، منها 77 جامعة ومؤسسة سعودية و303 جامعات دولية تعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة على المستوى التعليمي والثقافي وباهتمام الدول والجامعات بالتواجد في الساحة السعودية، لما تمثله الفرص التي تجدها الجامعات من خلال استقطاب الشباب السعودي للدراسة في الخارج .
لافتًا إلى أن المعرض والمؤتمر سيحدث حراكًا كبيرًا بفعالياته التي تشمل 59 ورشة عمل لنقل المعرفة، إضافة إلى الندوات وجلسات العمل والمحاضرات وإبرام اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات بين الجامعات السعودية والدولية تجعل الوزارة حريصة على تنظيمه واستمراريته خلال السنوات المقبلة بإذن الله .