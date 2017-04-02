وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تنظيم معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي تشرف عليه وزارة التعليم ويستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال الفترة من 19 إلى 23 رجب الحالي وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بتبوك. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف على أهمية هذا المعرض الذي يسعى إلى تنمية حب القراءة لدى الطلاب والطالبات باللغة العربية الفصحى والمنافسة بينهم . وأوضح الشريف أن مشروع معرض كتاب تحدى القراءة العربي يتضمن تقديم الكتب بأسعار رمزية مخفضة لغرس ثقافة حب القراءة لدى شريحة الطلاب والطالبات المنتمين للتعليم العام والخاص في الفئات العمرية كافة .
وأعرب الشريف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على موافقته على تنظيم معرض كتاب مشروع تحدي القراءة العربي مبينًا أن ذلك يأتي من اهتمام وعناية سموه بدور القراءة وانعكاساتها على الطلاب والطالبات والنيل من العلوم والمعارف عن طريق التعود والممارسة . وشكر مدير التعليم جامعة تبوك على تعاونها في إستضافة هذا المعرض في مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد من أهم المعارض التي تعود بالنفع على الطلاب والطالبات ويجد كل الاهتمام والدعم من معالي وزير التعليم .
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يستضيف مركز الأمير سلطان الحضاري :
أمير تبوك يوافق على إقامة معرض كتاب تحدي القراءة العربي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تنظيم معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي تشرف عليه وزارة التعليم ويستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال الفترة من 19 إلى 23 رجب الحالي وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بتبوك. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف على أهمية هذا المعرض الذي يسعى إلى تنمية حب القراءة لدى الطلاب والطالبات باللغة العربية الفصحى والمنافسة بينهم . وأوضح الشريف أن مشروع معرض كتاب تحدى القراءة العربي يتضمن تقديم الكتب بأسعار رمزية مخفضة لغرس ثقافة حب القراءة لدى شريحة الطلاب والطالبات المنتمين للتعليم العام والخاص في الفئات العمرية كافة .
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تنظيم معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي تشرف عليه وزارة التعليم ويستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال الفترة من 19 إلى 23 رجب الحالي وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بتبوك. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف على أهمية هذا المعرض الذي يسعى إلى تنمية حب القراءة لدى الطلاب والطالبات باللغة العربية الفصحى والمنافسة بينهم . وأوضح الشريف أن مشروع معرض كتاب تحدى القراءة العربي يتضمن تقديم الكتب بأسعار رمزية مخفضة لغرس ثقافة حب القراءة لدى شريحة الطلاب والطالبات المنتمين للتعليم العام والخاص في الفئات العمرية كافة .
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