بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة تحقيق المركز الأول في أسبوع الفضاء العالمي الذي أسهم في حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالمياً في هذه المناسبة التي تنظم كل عام.
جاء ذلك في خطاب تهنئة وجهه سمو أمير منطقة تبوك لإدارة تعليم تبوك بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز متمنياً التوفيق والنجاح لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة. ومن جهته أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف عن خالص شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة تبوك مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لرعاية ودعم سموه الكريم للعمل التعليمي في منطقة تبوك.