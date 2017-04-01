استضاف مركز مصادر التعلم بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية مكتبة الملك عبدالعزيز المتنقلة وقد أشاد أمين المركز الأستاذ ناصر العقيل بفكرة البرنامج لأنه يعود بالفائدة على ابنائنا الطلاب من خلال التعرف على محتويات هذه المكتبة المجهزة بالكتب وطاولات القراءة والحواسيب وقاعة المشاهدة وقد تفاعل الطلاب مع هذا البرنامج الشيّق .
ومن جهته أوضح رائد النشاط الأستاذ خالد الحسون أن الغرض من هذا البرنامج هو ترسيخ قيمة القراءة لدى الطلاب إضافة إلى تغيير الجو المعتاد للطلاب وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
وفي ختام البرنامج قدم قائد المدرسة شكره لأمين مركز مصادر التعلم الأستاذ ناصر العقيل ورائد النشاط الأستاذ خالد الحسون على جهودهما في تنظيم هذا البرنامج وإلى جميع طاقم المدرسة على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج الجميل.
وقد تفاعل الجميع مع هذا البرنامج وطالبوا بإقامته كل عام لما له من فوائد كبيرة على الطلاب.