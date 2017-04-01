دعا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” إلى التسجيل في موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis.
وكتب العصيمي، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،
نذكر الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” بضرورة التسجيل على موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis من أجل التمكن من إجراء الاختبار”.
وتابع وللتأكيد والتذكير فإن اختبار Aptis مطلوب من جميع الراغبين في الترشح على برنامج خبرات دون استثناء”.
وأردف العصيمي: “وسيتم إجراء الأختبار Aptis في مقرات مكاتب التعليم التي يتبع لها المتقدمون وتحت إشرافها”.
واستكمل: “وبعد انتهاء اختبارات تحديد مستوى اللغة وتحقيق المستوى المطلوب من اللغة، ستكون بوابة عين لخدمات المعلم فتحت نظام خبرات للتسجيل”.
وتمنى متحدث التعليم التوفيق لكل الراغبين بالإلتحاق ببرنامج التطوير المهني النوعي خبرات، الذي يمثل فرصة ثمينة للتطوير المهني.
ولفت إلى أن التقديم على برنامج خبرات 2 من خلال بوابة عين لخدمات المعلم على الرابط هنا ويبدأ في استقبال المتقدمين في 23 / 7 / 1438هـ.
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” التعليم ” تدعو الراغبين بالترشح لـ” خبرات “للتسجيل هنا
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض- حسن المرير
دعا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” إلى التسجيل في موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis.
دعا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” إلى التسجيل في موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis.
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