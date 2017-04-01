حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المركز الثاني على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء الإشرافي .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذا الإنجاز يجسد الجهود المبذولة من قبل إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم وقادة المدارس ، مقدما التهنئة لمن ساهم في تحقيق هذا المركز.
من جهته أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، أن تحقيق المنطقة لهذا المنجز خير دافع لبذل المزيد من الجهد لتطوير العمل الإشرافي ، وتجويد الأداء بشراكة فاعلة مع الميدان التربوي ، لافتا إلى أن الإنجاز الجديد يأتي ضمن سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة على مستوى الوطن والخليج والعالم في مجالات مختلفة .