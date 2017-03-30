ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار كيف نكون قدوة نظمت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات حفل تكريم بنات شهداء الوطن والبالغ عددهن 25 طالبة من 16 مدرسة وذلك تحت مبادرة #شهداءنا_الوطن_لن_ينساكم في منتجع القرية الخضراء .
ورحبت منسوبات الإدارة بأسر بنات الشهداء احتفاء بهن وتكريمًا لشهدائهن الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله للذود عن حياض الوطن ، فيما هنأت مديرة توجيه وإرشاد الطالبات الدكتورة إيمان الطويرقي أسر الأبطال وذويهم ممن نالوا شرف الشهادة داعية للمصابين بالشفاء العاجل , وبالنصر لمن هم على ثغور الوطن , وأن يديم على وطننا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة ، كما كان لجمعية كفى كلمة كجهة داعمة ومشاركة , فيما حوى الملتقى فقرات متنوعة وعروضًا مسرحية وأناشيد وطنية ومسابقات نالت استحسان الحاضرات .
الجدير بالذكر أن مبادرة ( الوطن لن ينساكم شهداءنا ) مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الشهداء والمصابين وأسرهم , وقد حظيت بدعم ومشاركة العديد من الجهات كالروضات والمدارس الأهلية والجمعيات والمستشفيات الخاصة التي قدمت عروضًا وخصومات فيما قدم المنتجع يومًا مجانيًا ، وشاركت مدارس بنات الشهداء بتقديم الهدايا ونظمت أركانًا متنوعة نالت استحسان الحاضرات اللاتي تجولن في أرجاء المنتجع.