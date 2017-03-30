ترأست مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة مها بنت طاهر الزايدي إجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة بحضور عضوات اللجنة ومديرات المكاتب الداخلية والخارجية ، وأكدت الزايدي على أهمية مشروع جدارات لأنه يسعى لتمكين المعلمات المستجدات وإكسابهن المعارف والعلوم والمهارات اللازمة لمواكبة التطور العلمي والتقني .
فيما استعرضت نائبة رئيسة اللجنة مديرة إدارة التدريب والابتعاث لطيفة العتيبي آلية المشروع ، وأهدافه ، والفئة المستهدفة بالمشروع ، ومهام ومسؤؤليات الأفراد والجهات المعنية ذات العلاقة بالمشروع ، مشيرة إلى أن الحقائب التدريبية للمشروع قد شارك بإعدادها نخبة من الخبراء والمختصين تقدم تدريبًا نوعيًا للميدان التربوي ، بعدها تحدثت خبيرة المشروع المشرفة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث خديجة السفياني معرفة بأهداف المشروع العامة والتفصيلية وأدبياته ، ومنطلقاته ، ومرتكزاته ، وخطة المشروع بمستوياته التأسيسية والمتوسطة ، ووقفت على مراحل التدريب فيما اختتم اللقاء بنقاش فاعل من الحاضرات سعيًا لنجاح المشروع والوصول للنتائج المرجوة .
يشار إلى أن مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة يعد الأهم والأبرز في المشاريع الوزارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 , ويهدف إلى تمكين المعلمات من الجدارات المتعلقة بعمليتي التعليم والتعلم، وتطبيق الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم، وكذلك اكساب المعلمات المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطور الحاصل في عملية التعليم والتعلم، ويستهدف المعلمات حديثات التعيين من عام1433إلى1436هـ ، فيما تركز هذه المرحلة على تدريب المستهدفات على ثلاث حقائب تدريبية وهي(حقيبة التعليم والتعلم وحقيبة الفاعلية الشخصية والتقنية في التعليم )