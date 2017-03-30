كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة-ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد- مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ ابراهيم بن سعيد الثبيتي الذي انتهت فترة عمله بالإدارة لتقاعده النظامي .
وقد أُقيم حفل التكريم في قاعة القمة بمكة المكرمة بحضور المديرالعام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومدير تعليم محافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني ومشرف الوزارة عبدالعزيز الناصر ومديري الإدارات ومكاتب التعليم وقادة المدارس وعدد من رفاق المحتفى به.
وأثنى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي غير كلمته على مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ ابراهيم الثبيتي الذي كان له بصماته الواضحة في مسيرة الارشاد والتوجيه بالإدارة وتطوير العمل بها خلال فترة عمله.
وقال إن الإدارة في تكريم الأستاذ ابراهيم الثبيتي والاحتفاء به فإنما يرسخ تلك القيم التي كانت علامات مضيئة في مسيرته الإدارية .
وقال الحارثي : عندما نذكر الإرشاد والتوجيه يُذكر ابراهيم الثبيتي وعدم نذكر ابراهيم الثبيتي يقترن اسمه بالإرشاد والتوجيه ولا غرابة على رجل بذل الكثير من وقته وجهده خلال مسيرته.
وأضاف الحارثي بقوله إن الله اصطفى لمكة رجالاً ونساءً قادوا التعليم ومنهم فارس الليلة ابراهيم الثبيتي.
وأبان أن من أصعب اللحظات في مثل هذه الاحتفالات أن تمتزج مشاعر الحزن والسرور معاً؛ نحزن بترجله عن منصبه الوظيفي ونفرح مانراه في وجوه الحضور واحتفائهم وتكريمهم للمحتقى به .
وقال مدير عام تعليم مكة أن الحضور الكبير لتكريم المحتفى به والثناء المستحق لم يأتِ إلا من محبة واحترام وتواضع وعطاء بذله المحتفى به لأكثر من 36 عاماً خلال مسيرته ولعلنا نذكر في هذا المقام حجم الفائدة التي قدمها المحتفى به خلال مسيرته لأبنائنا الطلاب الذين استفادوا من التوجيهات فكم طالب تفوق وكم طالب توجه الوجه الصحيحة بفضل الله ثم بفضل برامج التوجيه والإرشاد فله منا عظيم الشكر والامتنان لما قدمه خلال عمله الدؤوب ولجهوده المتواصلة لمدة 37 عاماً قضاها في مسيرة التعليم
هذا وقد بدء الحفل بآي من الذكر الحكيم ثم توالت فقرات الحفل الخطابي حيث شارك زملاء المحتفى به بكلمة ألقاها نيابة عن منسوبي إدارة الارشاد والتوجيه ألقاها الأستاذ خالد الغامدي الذي عرج فيها على مناقب المحتفى به وسيرته العطرة بين زملاءه طيلة خدمته الطويلة وما اكتسبوه من علم وخبرة منه كان لها الأثر الكبير في مسيرة الارشاد والتوجيه بتعليم مكة المكرمة.
ثم أثنى مشرف الوزارة عبدالعزيز الناصر في كلمة نيابة عن مدير الإدارة العامة للارشاد والتوجيه بالوزارة ذكر فيها دور المحتفى به وجهودة الكبيرة وآراءه النيرة التي استفادت منها وزارة التعليم .
وعرج مدير إدارة الحشود العقيد الدكتورمحمد الزهراني على دور الثبيتي وتعاونه الكبير مع القطاعات الأمنية وماكان لها من أثر في تنفيذ العديد من البرامج الهادفة والمفيدة
وقد ألقى المحتفى به الأستاذ ابراهيم بن سعيد الثبيتي كلمة شكر فيها الله سبحانه أن منحه الصحة والعافية وأن اختار له مهنة التعليم التي امتدت لسنوات طويلة بالعطاء والتضحية والتوجيه والإرشاد وعرج في كلمته بالشكر لكل من رافقه مسيرته من مديري الإدارة السابقين والحاليين مثمناً لهم توجيهاتهم ووقوفهم معه لتأدية رسالته واختتم الثبيتي كلمته بالدعاء لوالديه الذين كان لهم الفضل بعد الله في التوفيق والسداد .
وشكر الثبيتي كل من كان له دور في أداء دور الإرشاد والتوجيه في التعليم وخارجه إلى جانب زملاءه بإدارة التوجيه والإرشاد الذين بذلوا فأجزلوا العطاء وبنوا فأتقنوا البناء حتى أصبحت الإدارة صرحاً شامخاً تتبوأ مكانة مرموقة بين الإدارات على مستوى المملكة العربية السعودية.
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة المحتفى به لاقى استحسانهم وإعجابهم
وفي نهاية الحفل تسلم المحتفى به الدروع التذكارية والهدايا التعبيرية من محبيه وزملاءه
يشار إلى أن الأستاذ ابراهيم الثبيتي الحاصل على البكالوريوس- من جامعة أم القرى قسم الجغرافيا والتاريخ عام 1401 هـ في الإدارة العامة – من جامعة عام هـ انخرط في سلك التعليم عام 1402هـ ثم أصبح مرشداً طلابياً عام 1404 ثم مشرفاً عام 1405 وحصل في عام 1409هـ على درجة الماجستير في علم النفس الارشادي بتقدير ممتاز ثم تقلد منصب مديرإدارة التوجيه والإرشاد اعتباراً من 1428 هـ وحتى عام 1438هـ .