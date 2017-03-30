التقى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بمكتبه صباح الخميس الموافق: 2/ 7/ 1438هـ بالإدارة مدير عام البريد السعودي بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حسن بن سعد الحارثي بحضور عدد من مسؤولي البريد السعودي بمكة المكرمة.
وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة والبريد السعودي بمنطقة مكة المكرمة، و تدشين حملة العنوان الوطني إلكترونياً، والتي تهدف لتعميم العنوان الوطني لكل مدارس مكة ( بنين – بنات)، وتسجيل جميع المعلمين في العنوان الوطني لتسهيل وصول المراسلات والخدمات الحكومية والمشتريات إلى عناوينهم، وتوفير عنوان بريد لكل معلم ومدرسة، وتزويد الإدارة بجميع عناوين الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخيري لتسهيل التواصل بينها وبين الجهات الأخرى.
يُذكر أن حملة العنوان الوطني ستنفذ خلال الفترة 12- 15/ 7/ 1438هـ.