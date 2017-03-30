أطلقت طالبات الثانوية 41 نظام مقررات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق تطبيقًا للتواصل مع الدفاع المدني بصورة أسرع في حالة الطواريء باسم ( Protect yourself 998 ) ويهدف إلى توعية الفرد و المجتمع بالحوادث وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها والتواصل مع الدفاع المدني بأكثر من طريقه مع سهولة الوصول الى الدفاع المدني وتعليمات يجب اتباعها في حالة تأخر الدفاع المدني وإرشادات تبين لك كيفية تأمين منزلك وتحفيز للفرد والمجتمع.
فقد قامت مجموعة من طالبات الصف الثاني مسار إنساني ( مروج السليماني، أسماء الزهراني والهام الهاشمي وأروى القرشي ومها الحتيرشي ) بالبحث عن برنامج لعمل تطبيق يخدم الفرد والمجتمع في حالة حدوث طارئ بشكل أسرع و مميز وكان البرنامج هو (appypie) ومن ثم مشاركة مجموعة من العضوات في الفصل وتحديد الهدف من التطبيق مع المجموعة فتوزيع المهام على العضوات كلا حسب قدرته في هذا المجال تلاها جمع المعلومات من المجوعة ومن عمل التطبيق بنجاح في خلال أسبوع.
ويحتوي التطبيق على خمس خدمات، فيديوهات لمساعدة الدفاع المدني قبل حضوره، صور توضيحية عن كيفية حماية منزلك ونصائح للمنزل الآمن جميع طرق التواصل مع الدفاع المدني مع خدمة التواصل مع المسؤولين عن التطبيق في حال حدوث مشكلة في التطبيق.
ويتم تحميل التطبيق عن طربق كتابة اسم التطبيق في متجر قوقل بلاي (Protect yourself 998) ثم الضغط على رابط الدخول على توتير أو انستقرام المدرسة (secondary41) بعد الضغط على الرابط أو نسخ الرابط سوف يذهب إلى المتصفح ومن المتصفح سيتم تنزيله تلقائي لكن قبل التثبيت يجب الذهاب إلى الإعدادات ودخول على الحماية او الأمان ثم تشغيل او السماح له من مصادر مجهولة أو غير معروفة.
المشروع جاء تحت شعار ( لحماية نفسك ) بإشراف المعلمتين أروى فيره ونهى بدور وبقيادة مديرة المدرسة نجاة الغامدي ورئيسة المجلس الاستشاري للطالبات آمال يماني.