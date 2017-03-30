أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توقيع ثلاثة عقود بين شركة تطوير لتقنيات التعليم مع ثلاث شركات متخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠ مدرسة ، وأكد “العيسى” أن المبادرة تمثل إحدى المبادرات المهمة في برنامج التحول الوطني 2020 وتهدف إلى التحول من التعليم الحالي إلى التعليم الرقمي الذكي.
جاء ذلك خلال توقيع مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم (بوابة المستقبل) بقيمة إجمالية بلغت مليار وستمائة مليون ريال حتى عام 2020 م، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة د. يوسف العوهلي ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية د. محمد الحارثي .
وقال العيسى: ” سنبدأ تطبيق التحول الرقمي في المدارس على 150 مدرسة منتصف العام الدراسي المقبل ، وفي العام الذي يليه 1500 مدرسة ، لتتحول جميع المدارس في المملكة إلى بيئة رقمية تفاعلية ، مبيناً أنه سيتم تنفيذ المبادرة على حسب احتياجات المشروع من ناحية التكلفة ” .
وأضاف أن البنية التحتية للمدارس تحتاج إلى تطوير كبير ، وهذا جزء من عمل الوزارة ومن شركات تقنيات التعليم سواء ما يتعلق بسرعة الانترنت وخدمات الانترنت المتوفرة في المدارس، أوما يتعلق بالتجهيزات الموجودة حالياً .
وأشار وزير التعليم أنه لا خيار إلا أن نتجه للتقنية، لكي نحيا ونعيش مع العالم الخارجي، ونمكن أبناءنا وبناتنا من التقنية ومن استخدامها وتطويعها في العمل التعليمي، منوهاً إلى أن المشروع الجديد سيوجه الطلاب ويحولهم للاستخدام الإيجابي للتقنية.