يشارك منتخب مدرسة ثقيف الثانوية ممثل تعليم الطائف في بطولة المملكة المدرسية لكرة القدم واستطاع في أولى مبارياته تحقيق الفوز أمام ثانوية الملك خالد من تعليم عسير قدم فيها أبطال ثانوية ثقيف مستوى فني كبير انتهت المباراة بفوز ثانوية ثقيف بهدف دون مقابل .
يذكر أن قرعة البطولة أوقعت القرعة ثانوية ثقيف مع ممثل منطقة عسير ثانوية الملك خالد وممثل منطقة حائل ثانوية بقعاء وممثل منطقة تبوك ثانوية عثمان بن عفان .
وستلتقي غداً الخميس في ثاني مبارياتها أمام ثانوية بقعاء من منطقة حائل وتختتم الأدوار التمهيدية يوم السبت بلقاء ثانوية عثمان بن عفان من تبوك ، ويرأس وفد الطائف المشرف التربوي الأستاذ ناجم بن محمد الزهراني فيما يشرف على تدريب الفريق الأستاذ حمد شويل الغامدي والإداري رائد النشاط بالمدرسة الأستاذ عبدالرحمن السفياني.