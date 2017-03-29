شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني الحفل الختامي للبرنامج الإثرائي المسائي بإدارة الموهوبين بحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ فهاد الذويبي ومدير إدارة الموهوبين الاستاذ بندر الحارثي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين والطلاب ، واطلع الدكتور الشمراني على معرض نواتج الطلاب واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض ، كما شهد الدكتور الشمراني الحفل المعد والذي يحتوي على العديد من الفقرات من عروض مرئية ومسرحية بعنوان القلعة وقصيدة شعرية .
وثمن الدكتور الشمراني جهود الطلاب وما قدموه من نواتج إبداعية كما حثهم على التطوير والتفكير الإبداعي الذي يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، كما قدم الدكتور الشمراني شكره لإدارة الموهوبين والقائمين عليها وجهودهم المتواصلة تجاه أبناءهم الطلاب .
وفي ختام البرنامج كرم الدكتور الشمراني الطلاب الموهوبين والمدارس المشاركة.