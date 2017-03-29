رعى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف مساء أمس الثلاثاء احتفالية إدارة التعليم بمنطقة تبوك بتكريم منسوبيها المحالين على التقاعد، وذلك بقاعة المثنى للاحتفالات بتبوك. وثمن مدير التعليم في كلمته للمتقاعدين جهودهم الكبيرة في خدمة الميدان التعليمي كما نقل لهم شكر معالي وزير التعليم د.أحمد العيسى وقيادات الوزارة وكافة منسوبي التعليم بمنطقة تبوك على جهودهم في خدمة التعليم طيلة سنوات عطائهم وقال: كنتم نبراسًا وسراجًا منيرًا في مؤسساتنا التربوية وإننا إذ نتوجه إليكم بالتكريم إنما نتوجه إليكم بالتحية والتقدير والاحترام لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل الأمانة وأهنئكم بما حصلتم عليه من أجر ومثوبة مبيناً أن حفل التكريم هو وقفه وفاء لمن يستحق الوفاء، متمنياً لهم التوفيق بحياتهم المستقبلية وقدم الشريف شكره لكل الأعضاء باللجان العاملة، معتبرا أن الالتقاء بالمتقاعدين ليس لتوديعهم بل لتقديم الوفاء والمحبة والاعتزاز لهم. وكانت فقرات الحفل قد بدأت بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة اللجنة المنظمة ألقاها مدير وحدة تطوير المدارس د.سعود العطوي ثم كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم منصور العريشي مدير إدارة الإشراف التربوي سابقا وفي ختام الحفل كرم مدير التعليم المتقاعدين بالقلادة الذهبية موسومة بشعار تعليم تبوك وشهادات التقدير. وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير والمساعد للشؤون المدرسية إبراهيم بن حسين العمري والمساعد للخدمات المساندة سعيد بن مشبب القحطاني ومديري الإدارات والأقسام وعدد من المشرفين التربويين ومديري المدارس ومنسوبي التعليم في المنطقة .
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