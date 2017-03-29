ناقش اللقاء التعريفي لمبادرة التأمين الصحي الاختياري والذي نظمته إدارة تعليم تبوك ممثلة بالشؤون المدرسية – قسم الشؤون الصحية المدرسية -بتعليم تبوك أمس الثلاثاء على مسرح الإدارة مشروع التأمين الصحي والذي يستهدف منسوبي التعليم ومدى استفادة منسوبي التعليم وأسرهم من خدماته وفق ضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي. وقال المساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي التعليم الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي “الاختياري” وأشار إلى أن اهتمام الإدارة بهذا اللقاء ينطلق من تعزيز الوعي لدى منسوبي تعليم تبوك حول التأمين الصحي وللاجابة على كافة استفساراتهم حول هذه المبادرة التي اقرتها وزارة التعليم. وأوضح أن اللقاء تضمن شرحا مستفيضا عن المبادرة أهدافها، فئاتها، أقسامها وحواراً موسعاً بين المشاركين والحضور. وحضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير ومنسوبو التعليم في المنطقة.
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